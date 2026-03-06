Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 5 березня 2026 року.

У чвертьфіналі оновленого Кубка України Металіст 1925 впевнено здолав Локомотив Київ та вийшов до півфіналу.

Київський клуб із Другої ліги став однією з головних сенсацій турніру, вибивши на попередніх стадіях Колос, Верес і Ниву Вінниця. "Залізничники" могли повторити історичне досягнення — лише одного разу команда третього дивізіону доходила до півфіналу Кубка (це робив СК Дніпро-1).

Однак у Ковалівці харків’яни мали повну перевагу. Рахунок на 15-й хвилині відкрив Забергджа ударом у дальній кут. Після перерви Металіст 1925 закріпив успіх: Петер влучив у дев’ятку з-за меж штрафного, а Рашиця ефектним ударом із лівого флангу встановив остаточний результат.

У підсумку Металіст 1925 проходить до півфіналу Кубка України, а казковий кубковий шлях Локомотива завершився на стадії чвертьфіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу М1925 — Локо Київ у рамках 1/4 фіналу Кубка України-2025/26:

Металіст 1925 — Локомотив Київ 3:0

Голи: Забергджа, 15, Ітодо, 69, Рашиця, 90+2

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Баптістелла, 63), Калюжний, Аревало (Литвиненко, 70) — Антюх (Рашиця, 63), Петер (Кастільйо, 78), Забергджа (Арі, 78).

Локомотив Київ: Бєліменко — Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрій — Мальниченко, П. Савчук (Сабалаєв, 80), О. Савчук (Сахід, 75), Головатенко (Мочевінський, 63) — Тименко (Зубков, 75), Мордас.

Попередження: П. Савчук