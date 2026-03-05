Ітодо: Моя робота як нападника — забивати

Україна

Форвард Металіста 1925 висловився про результат матчу проти Локомотива і власні амбіції.

Нападник харківського Металіста 1925 Пітер Ітодо поділився враженнями після перемоги над київським Локомотивом (3:0) у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Форвард також розповів про свій гол, зимовий період підготовки та власні цілі.

Футболіст зізнався, що для нього важливо забивати в будь-якому турнірі:

"Я намагаюсь забивати не тільки у Кубку, а також і у чемпіонаті. Моя ціль – чемпіонат, але в Кубку теж непогано забивати. Треба використовувати свої шанси: грати в УПЛ, грати у Кубку і забивати якомога більше", — сказав Ітодо.

Форвард наголосив, що прагне постійно прогресувати:

"Я віддаю всього себе і у чемпіонаті, і у Кубку. Щодня, у кожній грі я намагаюсь вдосконалюватись", — зазначив нападник.

Ітодо також пояснив, як прийняв рішення пробити по воротах у гольовому епізоді:

"Я випередив захисника, йшов на м'яч, а він біг назад. Я бачив, що воротар теж десь був осторонь, тому вирішив просто вдарити. Щоб він не бачив цей удар, я намагався його приховати", — розповів футболіст.

Нападник зізнався, що зимовий період був для нього непростим, адже він не поїхав на збори з основною командою:

"Я був з командою U-19, але тренери першої команди увесь час були на зв'язку. У нас з ними була комунікація, щоб я виконував норми фізичних навантажень і вправ", — пояснив Ітодо.

За словами форварда, навіть попри складний період він постійно підтримував контакт із партнерами:

"Команда була в Іспанії, а я був тут. Я весь час розмовляв з командою, з гравцями, щоб розуміти, як ми рухаємось далі", — додав він.