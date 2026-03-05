football.ua
  • ПРОГНОЗИ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ЄВРО-2024
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • НОВИНИ КАЗИНО
  • ФАН-СЕКТОР

  • Україна

    05 березня 2026, 20:05

    Ітодо: Моя робота як нападника — забивати

    Форвард Металіста 1925 висловився про результат матчу проти Локомотива і власні амбіції.

    Петер Ітодо Манделла, пресслужба ФК Металіст 1925
    Петер Ітодо Манделла, пресслужба ФК Металіст 1925 05 березня 2026, 20:05

    Нападник харківського Металіста 1925 Пітер Ітодо поділився враженнями після перемоги над київським Локомотивом (3:0) у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Форвард також розповів про свій гол, зимовий період підготовки та власні цілі.

    Футболіст зізнався, що для нього важливо забивати в будь-якому турнірі:

    "Я намагаюсь забивати не тільки у Кубку, а також і у чемпіонаті. Моя ціль – чемпіонат, але в Кубку теж непогано забивати. Треба використовувати свої шанси: грати в УПЛ, грати у Кубку і забивати якомога більше", — сказав Ітодо.

    Форвард наголосив, що прагне постійно прогресувати:

    "Я віддаю всього себе і у чемпіонаті, і у Кубку. Щодня, у кожній грі я намагаюсь вдосконалюватись", — зазначив нападник.

    Ітодо також пояснив, як прийняв рішення пробити по воротах у гольовому епізоді:

    "Я випередив захисника, йшов на м'яч, а він біг назад. Я бачив, що воротар теж десь був осторонь, тому вирішив просто вдарити. Щоб він не бачив цей удар, я намагався його приховати", — розповів футболіст.

    Нападник зізнався, що зимовий період був для нього непростим, адже він не поїхав на збори з основною командою:

    "Я був з командою U-19, але тренери першої команди увесь час були на зв'язку. У нас з ними була комунікація, щоб я виконував норми фізичних навантажень і вправ", — пояснив Ітодо.

    За словами форварда, навіть попри складний період він постійно підтримував контакт із партнерами:

    "Команда була в Іспанії, а я був тут. Я весь час розмовляв з командою, з гравцями, щоб розуміти, як ми рухаємось далі", — додав він.

    Нагадаємо, що до півфіналу Кубка України вже пробилися Динамо, Буковина та Металіст 1925.

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    всі статті автора

    Люди

    Петер Ітодо Манделла

    Команди

    Металіст 1925

    Джерела

    ФК Металіст 1925

    читайте також

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Андрій Сторчоус. Фото: ФК Кудрівка

    Данило Вереітін

    04 березня 2026Андрій Сторчоус: Якщо Кудрівка фінішує на 9-му місці в УПЛ, це буде хороший результат
    Сенне Ламменс, getty images

    Чтиво

    04 березня 2026Як Сенне Ламменс стає найкращим літнім придбанням Манчестер Юнайтед та новим Едвіном ван дер Саром

    Інше

    02 березня 2026"Манчестер Сіті, ховайте кутові прапорці!": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Мікель Артета та Хосеп Гвардіола, getty images

    Чтиво

    02 березня 2026Девон Лох, "померти на пляжі" та інше: мистецтво чемпіонських перегонів у АПЛ
    Денис Підгурський. Фото: ФК Рух

    Данило Вереітін

    01 березня 2026Денис Підгурський: У Руху зараз багато молоді, хочеться допомогти їм реалізувати себе
    Роман Гончаренко. Фото: НК Верес

    Данило Вереітін

    27 лютого 2026Роман Гончаренко: Можу запевнити, що Верес належним чином підготується до матчу із Шахтарем
    Радощі гравців Буде/Глімт, getty images

    Чтиво

    26 лютого 2026X-фактор та льотчик-винищувач: як Буде/Глімт підкорює футбольну Європу
    фото ФК Динамо Київ

    Ілля Береза

    24 лютого 2026Зимування завершилось, але не для всіх. Підсумки 17-го туру УПЛ

    Данило Вереітін

    24 лютого 2026Максим Радченко: У найближчі два роки мета UPL TV — стати повноцінним каналом для різних груп глядачів

    Інше

    23 лютого 2026"Арсенал наближається до чемпіонства у віртуальній реальності": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Віктор Осімген, getty images

    Чтиво

    23 лютого 2026Осімген: Я молюся за всіх, окрім орендодавців житла
    Владислав Калітвінцев. Фото: ФК Металіст 1925

    Данило Вереітін

    19 лютого 2026Владислав Калітвінцев: Металіст 1925 хоче потрапити до єврокубків, маємо для цього всі можливості
    Альваро Арбеола та Жозе Моурінью, getty images

    Чтиво

    17 лютого 2026Вони обидва захоплюються Моурінью: тренерська дуель в матчі Бенфіка — Реал

    Інше

    16 лютого 2026"Стерлінг у Феєнорді? Роттердам портове місто, буде де пірнати": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Олександр Сапутін. Фото: ФК Зоря

    Данило Вереітін

    12 лютого 2026Олександр Сапутін: Був інтерес з боку Валенсії, але клуби не досягли згоди
    Томас Франк, getty images

    Чтиво

    11 лютого 2026Екстренер Шахтаря, тоттенгемівське серце чи повернення легенди: хто може замінити Франка

    Жоан Лапорта й Жоау Канселу, fcbarcelona.cat

    Іспанія

    11 лютого 2026Зимові трансфери Барселони: чому Дро пішов і чи має сенс повернення Канселу

    Інше

    09 лютого 2026"Шейх запросив Кріштіану в посольство Саудівської Аравії, якщо йому треба якісь документи": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Майкл Каррік святкує перемогу з командою, getty images

    Чтиво

    07 лютого 2026Революція Карріка в Манчестер Юнайтед: що він змінив
    Арне Слот, getty images

    Чтиво

    06 лютого 2026Чому керівництво Ліверпуля не планує звільняти Арне Слота
    Олег Кожушко. Фото: ФК Буковина

    Данило Вереітін

    05 лютого 2026Олег Кожушко: Хочу цього року повернутися до УПЛ, але вже разом із Буковиною
    Станіслав Лоботка, getty images

    Чтиво

    05 лютого 2026"Якби міг, випустив би на поле 11 Лоботок", "маленький дикий кабан" та "можу стати як Бейл" — розповідаємо про мозок Наполі
    Роман Григорчук. Фото: ФК Чорноморець

    Данило Вереітін

    04 лютого 2026Роман Григорчук: Важливим напрямком роботи у Чорноморці буде розвиток місцевих футболістів

    Стрічка новин

    Україна. Новини