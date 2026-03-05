Рекорд Дніпра-1 так і не буде повторений у цьому сезоні.
Металіст 1925 — Локомотив Київ, фото ФК Металіст 1925
05 березня 2026, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Локомотив Київ 3:0
Голи: Забергджа, 15, Ітодо, 69, Рашиця, 90+2
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Баптістелла, 63), Калюжний, Аревало (Литвиненко, 70) — Антюх (Рашиця, 63), Петер (Кастільйо, 78), Забергджа (Арі, 78).
Локомотив Київ: Бєліменко — Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрій — Мальниченко, П. Савчук (Сабалаєв, 80), О. Савчук (Сахід, 75), Головатенко (Мочевінський, 63) — Тименко (Зубков, 75), Мордас.
Попередження: П. Савчук