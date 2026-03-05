Україна

Наставник відзначив атмосферу на трибунах та готовність команди до наступних матчів.

Харківський Металіст 1925 розгромив Локомотив з рахунком 3:0 та забезпечив собі місце у півфіналі Кубка України. Після матчу наставник харків’ян Младен Бартулович поділився враженнями від гри.

"Ми дуже задоволені, завдання виконали. Рухаємось далі, попереду важливі матчі. Жодної недооцінки Локомотива бути не могло. Хороший суперник, і матч показав, що ми не розслабилися. І приємно, що було багато вболівальників. Скучили за такою атмосферою", – зазначив тренер.

Бартулович також прокоментував роль ключових гравців:

"Заберґджа? Він багато забивав у Албанії, і тут нам треба, щоб його прорвало. Повернення Арі Моури? Так, дали трохи зіграти йому, це важливо. Це ж стосується Рашиці".

Щодо суперника у півфіналі наставник додав:

"Хто буде, той буде. У нас і до півфіналу буде багато важливих матчів, тож не обираємо".

Нагадаємо, що до півфіналу Кубка України вже пробилися Динамо, Буковина та Металіст 1925.