Нападник Челсі Марк Гію може змінити клуб на правах оренди в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, спочатку іспанський форвард мав провести сезон в оренді, однак Челсі достроково повернув його з Сандерленда після травми Ліама Делапа. У нинішній кампанії 20-річний гравець провів 16 матчів за лондонський клуб, зокрема 10 у Прем’єр-лізі.

Втім, цього недостатньо для стабільної ролі в основі, і ситуація може ускладнитися ще більше після потенційного приходу Емануеля Емеги зі Страсбура. Це змушує Гію серйозно розглядати варіант тимчасового відходу.

Гію, за даними джерела, віддає перевагу поверненню до Іспанії хоча б на один сезон, тоді як у Челсі вважають, що нападнику важливо отримати досвід саме в Прем’єр-лізі перед остаточним визначенням його майбутнього.