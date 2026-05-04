ПОНЕДІЛОК, 4 ТРАВНЯ, 17:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонці переживають один із найскладніших відрізків сезону. П’ять поразок поспіль у чемпіонаті без забитих м’ячів коштували посади Ліаму Росеньйору, а команду знову очолив виконувач обов’язків Калум Макфарлейн. Наразі Челсі опустився на восьме місце перед початком туру і ризикує залишитися без єврокубків, якщо не стабілізує результати в найближчих матчах.

Попри кризу, проблиски потенціалу в "синіх" усе ж є. Перемога в півфіналі Кубка Англії додала впевненості, але проблеми в атаці й обороні залишаються очевидними: команда регулярно пропускає і не завжди справляється з високим пресингом суперників. До того ж кадрова ситуація ускладнена — низка ключових гравців травмовані, що обмежує варіативність складу.

Ноттінгем Форест, навпаки, підходить до гри на підйомі. Команда Вітора Перейри виграла три матчі поспіль у всіх турнірах і не програє вже сім зустрічей. Особливо вражає їхня результативність — 11 забитих м’ячів у чотирьох останніх переможних поєдинках, включаючи нищівні 5:0 проти Сандерленда, які дозволили "лісникам" відчувати себе впевнено у боротьбі за виживання.

"Лісники" займають 16-ту сходинку перед 35-м туром, але мають комфортну перевагу над зоною вильоту. Вони демонструють більш збалансовану гру, ніж раніше: дисципліна в обороні поєднується з ефективною реалізацією моментів. Навіть виїзні матчі більше не викликають страху — команда впевнено набирає очки поза домом і виглядає дуже небезпечною на контратаках. Утім є й проблема з насиченим графіком через виступи у півфіналі Ліги Європи, де Форест у першій грі мінімально здолав Астон Віллу — і доля цього протистояння ще не вирішена.

У цьому протистоянні зійдуться команди з абсолютно різною динамікою: Челсі шукає вихід із кризи, а Форест — закріплює свій прогрес. Лондонцям критично потрібна перемога, щоб повернутися в боротьбу за топ-7, але гості здатні нав’язати серйозну боротьбу завдяки своїй формі та впевненості.