На рахунку українського воротаря три сейви за матч 34-го туру Ла Ліги.

Реал Мадрид здобув виїзну перемогу над Еспаньйолом у матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги — 2:0. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, який оформив дубль у другому таймі, а український воротар Андрій Лунін провів “сухий” поєдинок.

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі, причому господарі виглядали навіть гостріше. Еспаньйол створив кілька хороших моментів, але Лунін діяв надійно, зокрема врятував команду після небезпечного удару Леандро Кабрери наприкінці тайму. Реал Мадрид відповів своїми шансами, а Вінісіус Жуніор навіть влучив у штангу, однак до перерви рахунок так і не було відкрито.

Після відпочинку мадридці додали в швидкості та класі. На 55-й хвилині Вінісіус Жуніор відкрив рахунок, скориставшись передачею Гонсало Гарсії та ефектно перегравши воротаря. А вже на 66-й хвилині бразилець оформив дубль — після витонченої передачі п’ятою від Джуда Беллінгема він пробив у верхній кут і фактично зняв питання щодо переможця.

Еспаньйол намагався повернутися у гру, однак усі їхні спроби зводилися нанівець впевненою грою Луніна, який записав на свій рахунок три сейви. У підсумку Реал Мадрид довів матч до логічної перемоги.

Еспаньйол — Реал Мадрид 0:2

Голи: Вінісіус, 55, 66

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Терратс, Гонсалес — Санчес (Пікель, 61), Еспосіто (Рока, 61), Долан (Мілья, 73) — Фернандес (Гарсія, 73)

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Менді (Гарсія, 14) — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 83), Пітарч (Гарсія, 53), Беллінгем — Діас (Мастантуоно, 53), Вінісіус (Паласіос Перес, 84)

Попередження: Ель-Хілалі, Еспосіто, Гонсалес, Гарсія — Діас, Вінісіус, Александер-Арнольд