Керманич Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступилось донецькому Шахтарю.

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що і в першому таймі, і у другому план на гру, який ми обрали, працював. Як ви бачили, середній блок працював — ми відбирали м’яч, створювали моменти, проводили швидкі атаки, забили, мали ще декілька моментів.

У другому таймі наші гравці підсіли, ми зреагували на це, але... Два удари в площину наших воріт завдяки рівню виконання втілились у два голи. Ті моменти, які ми створювали, на жаль, не реалізували. Були моменти, хоч їх було небагато, але потрібно такі моменти реалізовувати.

У контексті гри центральних захисників я би більше говорив про другий м’яч, який Траоре скидав. Гравці центральної лінії блокували, а на підбиранні другим темпом не встигали. Із тієї зони ми пропустили перший м’яч, і другий з підбирання, коли не дограли — воротар відбив, але гравець Шахтаря був першим на добиванні. Це концентрація уваги, треба догравати. Потрібно над цим працювати.

Чому не грає Тіаре? Тому що Михавко, Біловар і Захарченко на даний момент перебувають у кращій формі.

Поява на полі Шоли? Це була планова заміна", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.