Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 3 травня 2026 року.

У 26-му турі чемпіонату України-2025/26 київському Динамо не вдалося уникнути поразки від донецького Шахтаря в "Класичному".

Господарі поля вийшли вперед у першому таймі за рахунок результативного удару найкращого бомбардира турніру Матвія Пономаренка. У другій половині дуелі Лукас Феррейра відновив паритет, а Лассіна Траоре поставив у протистоянні крапку.

В УПЛ Шахтар іде першим із 63-ма очками, а Динамо має 47 залікових балів і перебуває на четвертій сходинці. У наступному турі команда Ігоря Костюка гостюватиме в ЛНЗ (09.05), тоді як колектив Арди Турана — у Полтави (10.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Шахтар у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Шахтар 1:2

Голи: Пономаренко, 13 — Лукас, 50, Траоре, 68

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Буяльський (Яцик, 70), Михайленко (Піхальонок, 77), Шапаренко (Герреро, 84) — Ярмоленко (Шола, 70), Пономаренко, Редушко (Дубінчак, 84).

Шахтар: Різник — Грам, Марлон Сантос (Вінісіус, 27), Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 76) — Бондаренко (Очеретько, 63), Назарина (Криськів, 46), Ізакі — Лукас, Траоре, Невертон (Проспер, 46).

Попередження: Біловар — Вінісіус, Матвієнко