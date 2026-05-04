ПОНЕДІЛОК, 4 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон підходить до гри не в найкращому настрої після поразки від Вест Гема (1:2), яка стала вже третьою в останніх п’яти турах. Команда Девіда Моєса демонструє нестабільність, особливо в обороні — “іриски” пропускають у кожному з останніх чотирьох матчів, а загальний баланс забитих і пропущених м’ячів у сезоні залишається рівним. Водночас вдома вони здатні створювати проблеми навіть топам, що робить їх небезпечним суперником.

На своєму полі Евертон уже показував зуби — перемога над Челсі (3:0) стала яскравим прикладом потенціалу цієї команди. Проте проти більш організованих і класних суперників, як Ліверпуль чи Арсенал, команді бракує концентрації на дистанції всього матчу. Очевидно, що й цього разу ключовим стане баланс між атакою та обороною, в якій українець Віталій Миколенко традиційно може відіграти важливу роль.

Манчестер Сіті прибуває на Мерсисайд у відмінній формі — команда Пепа Гвардіоли виграла п’ять матчів поспіль у всіх турнірах і впевнено тримається у чемпіонській гонці. Непроста перемога над Саутгемптоном (2:1) у півфіналі Кубка Англії лише додала впевненості, але тепер “містянам” потрібно швидко перемикатися на АПЛ, де кожне очко має критичне значення.

Сіті демонструє чудовий баланс між атакою та обороною: 66 забитих м’ячів і лише 29 пропущених у сезоні. Особливо вражає їхня гра на виїзді — перемоги над Челсі та Бернлі показали, що команда вміє контролювати темп і домінувати навіть поза домашнім стадіоном. Утім, кадрові втрати (Родрі, Діаш, Гвардіол) можуть вплинути на стабільність, хоча глибина складу дозволяє компенсувати ці проблеми.

Манчестер Сіті підходить до матчу фаворитом, але виїзд до Евертона традиційно не обіцяє легкого життя. Господарі здатні забити і нав’язати боротьбу, однак клас, глибина складу та стабільність гостей мають сказати своє слово. Очікується напружений матч із моментами біля обох воріт, але за логікою сезону саме команда Гвардіоли повинна зробити ще один крок до чемпіонства.