Захисник Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступилось донецькому Шахтарю.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Динамо та Шахтар показали бойову гру. Ми не втримали свою перевагу, хоча за рахунку 1:2 в нас було багато моментів, особливо під час стандартних положень. Прикро, що за програшного рахунку ми тиснемо, віддаємо всі сили, але кінцевого результату так і немає.

У Шахтаря в атаці висококваліфіковані гравці, півфіналісти Ліги конференцій. У протистоянні з ними потрібна концентрація протягом усіх 90 хвилин гри, бо вони можуть скористатись будь-яким моментом. Ми старались стримувати їх, але трохи недопрацювали.

Дуже прикро втрачати шанси на титул за чотири тури до кінця сезону. Ми програли чемпіонську гонку ще раніше, оскільки втрачали очки там, де не повинні були цього допускати. Ми самі винні в цьому, й тому треба повертатись на свій рівень", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.