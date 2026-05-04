Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступилось донецькому Шахтарю.

Динамо — Шахтар 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Тарас Михавко прокоментував виступ власної команди.

"Негативні емоції, на жаль, адже ми програли. Не реалізували свої моменти й пропустили після двох ударів суперника.

Рахунок не по грі? Можливо, але, як кажуть, після бійки кулаками вже не махають. Немає сенсу багато говорити про це, адже суперник свої м’ячі забив.

Якщо не помиляюсь, у них було два удари по наших воротах, і обидва стали результативними. Це футбол, і вже нічого не зміниш. Треба готуватись далі, адже попереду дуже важливі матчі.

Звичайно, приємно забивати першими. Це дало певний поштовх. Після цього гра стала більш рівною — не було надто агресивного атакувального футболу ні від нас, ні від суперника.

У другому таймі, коли ми пропустили двічі, гра стала більш відкритою. Ми розуміли, що потрібно забивати й щонайменше зрівнювати рахунок. Мали чудові нагоди, але не реалізували. Тому маємо такий результат.

Шахтар вийшов резервом тому, що результат для них був непринциповим? Я не поділяю такого погляду. У них дуже сильні гравці. Не знаю навіть, який склад у них вважається основним. Усі футболісти високого рівня, коштують великих грошей і добре себе проявляють. Тому я б не сказав, що проти нас грав якийсь другий склад. На мою думку, у них загалом дуже якісний підбір футболістів.

Розумію, що через єврокубки їм доводиться проводити ротацію, адже грають по два матчі на тиждень. Можливо, ця ротація навіть пішла їм на користь. У них достатньо хороших виконавців, які можуть якісно замінювати один одного", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.