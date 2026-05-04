Форвард Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступилось донецькому Шахтарю.

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко прокоментував виступ власної команди.

"Хороші враження від гри, тому що це завжди позитивні емоції, коли грають Динамо та Шахтар. Це свято для всієї України, для людей. Тому отримав позитивні емоції.

Добре, що забив, але, на жаль, програли сьогодні у цьому дербі. Таке буває, це футбол. Ми не зупиняємось, а рухаємось уперед. Сьогодні Шахтар, можливо, був сильніший і переміг. Але попереду багато чого, є до чого прагнути, і будемо готуватись. Попереду ще в нас фінал Кубку, тому потрібно здобувати трофей.

У епізоді з голом майже не думав, це все приходить за секунду, можна сказати, імпульс поступає в голову. Побачив, що Різник далеко вийшов із воріт, і вирішив пробити. Вийшло, що забив — чудово.

Чесно, не знаю. Ми добре грали в першому таймі. Були моменти, могли забивати. Та й у другому таймі: й багато моментів, і скасований гол. Не знаю, що сталось.

Можливо, сильно сіли в оборону, віддали ініціативу Шахтарю, а їхні футболісти на м'ячі добре грають. Тому, напевно, цим і скористались. Це вже розбиратимемо після гри, і нам укажуть на помилки, яких ми припускались.

Як для мене, у епізоді на останніх хвилинах чистий пенальті. Шахтарю поставили пенальті, коли Траоре впав у грі проти Зорі. Такий самий момент — кутовий, мене тримають, я падаю. Навіть не подивились нічого… Більше нема чого сказати", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.