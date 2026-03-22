Голкіпер криворіжців поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Воротар Кривбасу Олександр Кемкін прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Епіцентру (2:1).

"З Епіцентром виходять дуже цікаві матчі для вболівальників. Наприкінці було багато моментів. Так, ми здобули три залікових бали – це найголовніше, але це не та гра, якою ми можемо пишатися. Було багато помилок — і командних, і моїх. Треба робити висновки.

Ми контролювали гру, але в кінці втратили цей контроль. Володіли м’ячем, але в певний момент перестали якісно переходити в атаку. Суперник цим скористався. Проте найважливіше — перемога.

Вперше цього року зіграли вдома після чотирьох виїзних матчів. Звісно, підтримка трибун додає мотивації віддаватися повністю. Дякуємо вболівальникам за підтримку", — сказав Кемкін в ефірі УПЛ ТБ.

