Головний тренер національної збірної України відповість на питання щодо майбутнього товариського матчу.

30 березня о 20:00 у Валенсії головний тренер збірної України Сергій Ребров проведе пресконференцію напередодні товариського матчу проти Албанії.

Вже наступного дня, 31 березня, синьо-жовті зіграють спаринг проти албанської команди на стадіоні Сьюдад де Валенсія, початок о 21:45 за київським часом. Попередній матч відбору на ЧС-2026 завершився для України поразкою від Швеції з рахунком 1:3, і команда не змогла пробитися у фінал плей-оф.

За день до гри збірна проведе відкрите тренування о 20:30 на тій же арені, де виступає Леванте.

Контракт Реброва з національною командою завершується у липні 2026 року.

Сергій Ребров очолив збірну України у 2023 році. Під його керівництвом команда провела 33 матчі, здобула 15 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.