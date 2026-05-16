Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний страж воріт Баварії узгодив камбек із Юліаном Нагельсманном і готовий посісти місце в основі бундестім на майбутньому мундіалі.

Легендарний голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр ухвалив рішення повернутися до національної команди. За інформацією відомого інсайдера та журналіста Флоріана Плеттенберга, досвідчений воротар планує виступити як основний голкіпер збірної Німеччини на майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року.

Повідомляється, що Ноєр уже провів успішні переговори та дійшов повної згоди з головним тренером збірної Юліаном Нагельсманном, а також зі спортивним директором національної команди Руді Феллером.

Наразі поверненню ветерана може завадити лише форс-мажор: якщо заміна Ноєра на 60-й хвилині у нещодавньому матчі проти Кельна не матиме серйозних наслідків, саме він посяде місце в рамці воріт на світовій першості.

Нагадаємо, що Мануель Ноєр офіційно оголосив про завершення міжнародної кар'єри 21 серпня 2024 року після домашнього чемпіонату Європи. Менше з тим, голкіпер продовжує демонструвати високий рівень гри на клубному рівні — напередодні Баварія продовжила з ним угоду ще на один сезон.

Остаточний список футболістів збірної Німеччини, які вирушать на ЧС-2026, тренерський штаб оголосить уже в найближчий четвер, 21 травня.