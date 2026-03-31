Захисник Полісся вперше вийшов у старті національної команди у матчі проти Албанії.
31 березня 2026, 22:22
Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій вперше в кар’єрі вийшов у стартовому складі головної команди країни.
Це сталося у товариському матчі проти збірної Албанії.
Для 26-річного футболіста цей поєдинок став дебютним у складі національної збірної України. Сарапій отримав місце у старті та одразу розпочав гру з перших хвилин.
Захисник виступає за Полісся, а цей виклик до збірної став для нього другим у кар’єрі. Раніше він уже потрапляв до розташування національної команди, однак на поле не виходив.