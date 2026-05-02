Іспанія

Жовта субмарина продовжує боротьбу за бронзові медалі.

Вільярреал вдома розтрощив Леванте (5:1)

У першому таймі команда Марселіно контролювала хід гри, забравши мʼяч під свій контроль та створюючи позиційні атаки. Під завісу першої 45-хвилинки господарі змогли відкрити рахунок. Морено на фланзі невдало відпасував на воротаря, Мікаутадзе підхопив мʼяч та з гострого кута відправив його у сітку воріт.

На початку другого тайму гості змогли відновити паритет. Вихованець жаб Карлос Еспі головою замкнув подачу від Мартінеса. Надалі на полі була лише одна команда. На 62-й хвилині Молейро прекрасним обвідним ударом з меж штрафного знову вивів свій колектив уперед. Згодом Мікаутадзе оформив дубль. Грузинський форвард замкнув у порожні ворота простріл від Пепе.

На заключних хвилинах гри гравці Жовтої субмарини забили ще двічі. Бʼюкенен, який щойно зʼявився на полі, гарматним пострілом поклав мʼяч у девʼятку, зробивши рахунок розгромним. Без голу не пішов і колишній гравець Арсеналу Пепе. Івуарійський нападник увійшов у штрафний майданчик та пробив без шансів, встановивши остаточний рахунок.

У підсумку Вільярреал громить суперника та зберігає комфортний відрив від Атлетіко в боротьбі за бронзові медалі, маючи у своєму активі 68 очок. Леванте цією поразкою наблизив себе до Сегунди. Наразі команда Кастро посідає 19-ту сходинку з 33 пунктами.

Вільярреал — Леванте 5:1

Голи: Мікаутадзе, 38, 68, Молейро, 62, Б'юкенен, 87, Пепе, 90 - Еспі, 51

Вільярреал: Тенас — Фрімен, Наварро (Камбвала, 81), Вейга, Педраса (Кардона, 74) — Пепе, Парехо (Парті, 74), Комесанья, Молейро — Морено (Б'юкенен, 84), Мікаутадзе (Перес, 74)

Леванте: Раян — Тольян, Морено, Маттурро, Пампін — Альварес (Лосада, 30), Арріага (Рагубер, 68), Оласагасті, Мартінес (Бруге, 77) — Еспі, Ромеро (Тунде, 46)

Попередження: Парехо, Вейга — Арріага