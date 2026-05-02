Україна: Перша ліга

Підопічні Сергія Шищенка впевнено обіграли Поділля та за чотири тури до кінця сезону 2025/26 гарантували собі золоті медалі.

Чернівецька Буковина офіційно оформила чемпіонство у Першій лізі. Команда під керівництвом Сергія Шищенка здобула історичний титул за чотири тури до завершення змагань, перегравши у виїзному поєдинку хмельницьке Поділля з переконливим рахунком 2:0.

Завдяки цій звитязі жовто-чорні відірвалися на недосяжну відстань від свого найближчого переслідувача — одеського Чорноморця, достроково забронювавши за собою першу сходинку турнірної таблиці.

Цей успіх є унікальним для клубу, адже Буковина виборола чемпіонство Першої ліги вперше у своїй історії. До сьогоднішнього дня найвищим досягненням чернівчан у цьому дивізіоні були срібні медалі, завойовані рівно 30 років тому — у сезоні 1995/96. Відтоді команда двічі ставала чемпіоном, але вже в рамках Другої ліги (у сезонах 1999/00 та 2009/10).

Тепер же клубна колекція трофеїв поповнилася дебютним золотом Першої ліги. Весняна частина чемпіонату поставила яскраву крапку в кампанії, яка назавжди увійде в літопис клубу як одна з найуспішніших. Буковина не лише вперше за 32 роки повернула Чернівцям прописку в Українській Прем'єр-лізі, а й вдруге поспіль зіграла у півфіналі Кубка України.

Крім того, підопічні Шищенка встановили нову рекордну безпрограшну серію в історії команди. Тепер, у статусі чемпіонів, чернівчани можуть спокійно готуватися до літнього трансферного вікна та виступів в еліті українського футболу.