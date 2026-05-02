На фінішній прямій іспанської Прімери Барселона отримує потужне кадрове підсилення. Бразильський вінгер Рафінья, який пропустив увесь квітень через травму, офіційно повернувся до складу. Його поява стає критично важливою для команди Гансі Фліка за п'ять турів до кінця сезону, коли каталонцям залишається зробити лише кілька впевнених кроків до завоювання чемпіонського титулу.

Повернення Рафіньї дає тренерському штабу необхідну тактичну гнучкість в атаці та потужний ментальний заряд. Окрім бразильця, позитивні новини надійшли і з центру поля — дозвіл на участь у найближчому виїзному матчі проти Осасуни отримав молодий талант Марк Берналь.

Головний тренер синьо-гранатових Гансі Флік не приховував задоволення від повернення одного з лідерів команди:

"Рафа завжди викладається на всі 100%. Це його менталітет, його ставлення. Він дуже допомагає нам, але цього сезону йому було важко. Важливо, що він повернувся. Він поїде з командою, і ми побачимо, як усе складеться. Він капітан, і, можливо, він дасть нам саме те, що зараз потрібно", — заявив тренер.

Також наставник прокоментував стан інших гравців лазарету:

"Берні буде з нами завтра. Щодо Андреаса Крістенсена — я не знаю, чи зможе він ще зіграти цього сезону, нам потрібно діяти крок за кроком. З Ламіном Ямалем ми підтримуємо зв'язок. У нього все добре, він прогресує і зосереджений на відновленні, щоб бути готовим до чемпіонату світу", — зауважив фахівець.

Найближчим випробуванням для Барселони стане виїзд до Памплони на Ель-Садар. Цей стадіон викликає неприємні спогади у Гансі Фліка, адже під час його дебютного сезону саме там Осасуна завдала йому першої поразки на чолі каталонського клубу.

Німецький фахівець запевнив, що команда зробила висновки з того матчу:

"Я пам’ятаю той день, бо тоді ми зробили багато змін у стартовому складі. Завтра ми цього не робитимемо. Думаю, зараз у нас вигідна ситуація. Я також чудово розумію, що Осасуна грає добре, і одна з їхніх цілей — потрапити до єврокубків наступного сезону. Тому, як і завжди, нам доведеться викластися на повну", — резюмував керманич.

Наразі Блауграна має надкомфортну перевагу в 11 очок над мадридським Реалом. Перемога над Осасуною не лише закриє гештальт за минулу поразку, а й де-факто зніме питання про чемпіона Ла Ліги сезону 2025/2026