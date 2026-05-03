Нова угода з Мироном Мусличем розрахована до літа 2028 року.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Мироном Мусличем.

Нова угода розрахована до літа 2028 року. Це було автоматичне продовження угоди після дострокового повернення команди до Бундесліги.

Нагадаємо, Шальке обіграв Фортуну (1:0), завдяки чому забезпечив собі повернення до елітного дивізіону за два тури до фінішу сезону.

Також додамо, що востаннє гельзенкірхенський клуб виступав у Бундеслізі у сезоні-2022/23, коли посів 17 місце.

При цьому, сьогодні, 3 травня, Шальке може оформити чемпіонський титул, якщо Падерборн не зможе обіграти Ельферсберг.