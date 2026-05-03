Легендарний спеціаліст відзначив ювілей перемогою в поєдинку чемпіонату Іспанії.

Виїзний матч проти Валенсії (2:0) у 34-му турі Ла Ліги-2025/26 був ювілейним для керманича Атлетіко Дієго Сімеоне, передає офіційний сайт мадридців.

Повідомляється, що 56-річний аргентинець досягнув позначки в 1000 поєдинків у тренерській кар'єрі. Як спеціаліст Сімеоне дебютував у лютому 2006 року на чолі Расінга Авельянеда (загалом 14 матчів).

До призначення головним тренером "рохібланкос" у грудні 2011-го Дієго також встиг попрацювати з Естудіантесом Ла-Плата (61), Рівер Плейт (45), Сан-Лоренцо (47), Катанією (18) і Расінгом повторно (20). Атлетіко під керівництвом аргентинця провів уже 795 поєдинків.

На рахунку колективів Сімеоне 563 перемоги, 225 нічиїх і 212 поразок (різниця голів — 1641:895). Естудіантес на чолі з Дієго виграв Торнео Апертура-2006, а Рівер Плейт — Торнео Клаусура-2008.

Мадридцям спеціаліст допоміг стати чемпіонами Іспанії у сезонах-2013/14 і 2020/21, здобути Кубок (2012/13) і Суперкубок країни (2014), а також виграти Лігу Європи (2011/12 і 2017/18) і Суперкубок УЄФА (2012 і 2018). Контракт Сімеоне з "рохібланкос" розраховано до кінця червня 2027 року.

Наступного вівторка, 5 травня, Атлетіко гостюватиме в Арсеналу після домашньої нічиєї (1:1) у першій очній зустрічі в рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів-2025/26.