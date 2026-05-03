Бельгійський бомбардир може залишити Неаполь після чемпіонату світу-2026.

Клуби з Туреччини й Саудівської Аравії зацікавлені в трансфері центрального нападника Наполі Ромелу Лукаку, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 32-річний бельгієць готовий залишити клуб після чемпіонату світу-2026. Неаполітанці за перехід гравця, пов'язаного з ними розрахованим до кінця червня 2027 року контрактом, прагнуть отримати 10 млн євро.

У серпні 2024 року Наполі виклав за Лукаку 30,7 млн Челсі. На рахунку Ромелу 15 голів і 11 асистів у 45-ти матчах за представника чемпіонату Італії, з яким він здобув Скудетто в сезоні-2024/25.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що неаполітанський клуб оштрафував центрфорварда на 150 тисяч.