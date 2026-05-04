Саудівські клуби готові запропонувати солідну суму за бразильського вінгера, а самому гравцю обіцяють вражаючу заробітну плату в разі переходу.

Вінгер Барселони Рафінья Діас залишається однією з головних трансферних цілей представників чемпіонату Саудівської Аравії. Кілька неназваних клубів готові викласти за зіркового бразильця 90 млн євро вже наступного літа. Повідомляється, що самому футболісту можуть запропонувати контракт із зарплатою близько 30 млн євро на рік.

Хоча раніше з'являлася інформація про бажання 29-річного гравця залишитися в каталонському клубі, за останніми даними, Рафінья ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього.

У сезоні-2025/26 бразилець залишається ключовою фігурою в атаці "синьо-гранатових". Чинна угода лідера команди розрахована до літа 2028 року, проте щедра фінансова пропозиція з Близького Сходу може змусити сторони переглянути плани на подальшу співпрацю.

