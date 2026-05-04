Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступилось донецькому Шахтарю.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Прикро програвати в такому важливому поєдинку, адже впродовж гри в нас було вдосталь моментів, щоб здобути перемогу або щонайменше зіграти внічию.

Тренерський штаб обрав правильну тактику, тому ми чекали на свої нагоди. У нас були хороші контратаки та позиційні атаки. На жаль, не вдалось реалізувати більше моментів.

Побачити такий удар від Пономаренка було не дивно. Він може так пробити. Якби мене запитали, хто може завдати такого удару, то я без сумніву сказав би, що це саме Матвій.

Сьогодні було непросто фізично, оскільки тренувався з командою лише один день, і було необхідно одразу грати. Важко, але такі моменти бувають.

Не погоджусь, що швидкий пропущений гол у другому таймі вплинув на концентрацію. Це футбол, так буває. Команди можуть обмінюватися перевагою та ініціативою на полі впродовж матчу. А результат може вирішити один-єдиний момент.

Зараз ми налаштовані на подальшу боротьбу й у Прем'єр-Лізі. Матчі чемпіонату, що залишились, маємо зіграти гідно, налаштовуючись на перемоги.

Ми дуже вдячні всім уболівальникам за підтримку сьогодні. Вони з нами до кінця та підтримують навіть попри неприємні результати. А наостанок скажу: Слава ЗСУ та Слава Україні!", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.