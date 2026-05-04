Французький латераль Ферлан Менді травмувався під час виїзного матчу проти каталонського Еспаньйола

Гравець "вершкових" покинув поле вже на 14-й хвилині першого тайму. У футболіста виявлено м'язову травму, проте терміни відновлення наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що зустріч завершилася перемогою мадридців із рахунком 2:0 завдяки дублю бразильського нападника Вінісіуса Жуніора.

У сезоні-2025/26 Менді взяв участь лише у дев'яти поєдинках, не відзначившись результативними діями. Постійні проблеми зі здоров'ям продовжують обмежувати ігровий час захисника у складі Королівського клубу.