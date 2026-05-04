Іспанія

Захисник мадридського Реала був змушений покинути поле на самому початку поєдинку проти Еспаньйола через чергове м'язове ушкодження.

Французький латераль Ферлан Менді травмувався під час виїзного матчу проти каталонського Еспаньйола.

Гравець "вершкових" покинув поле вже на 14-й хвилині першого тайму. У футболіста виявлено м'язову травму, проте терміни відновлення наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що зустріч завершилася перемогою мадридців із рахунком 2:0 завдяки дублю бразильського нападника Вінісіуса Жуніора.

У сезоні-2025/26 Менді взяв участь лише у дев'яти поєдинках, не відзначившись результативними діями. Постійні проблеми зі здоров'ям продовжують обмежувати ігровий час захисника у складі Королівського клубу.