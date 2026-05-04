Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, що думає про Джека Гріліша, який проводить поточний сезон в Евертоні. "Іриски" орендували атакувального хавбека у "містян" до кінця кампанії з можливістю викупу. Англієць яскраво розпочав виступи за новий клуб, проте у січні зазнав важкої травми.

"Майбутнє Гріліша? Я не знаю, але бажаю Джеку лише найкращого. Він добре розпочав у Евертоні, але, на жаль, травмувався. Сподіваюся, він скоро відновиться і повернеться на поле у наступному сезоні.

Чи зможе він вийти на колишній рівень? Залежить від нього самого. Усі якості залишаються при ньому", — цитує Гвардіолу City Report.

Команди зустрінуться вже сьогодні, 4 травня. Евертон прийматиме Манчестер Сіті в межах Прем'єр-ліги, а поєдинок розпочнеться о 22:00.