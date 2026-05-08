Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 травня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

КРИВБАС — КАРПАТИ

НЕДІЛЯ, 8 ТРАВНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Кривбас підходить до матчу Прем'єр-ліги проти Карпат, займаючи сьоме місце у турнірній таблиці. До єврокубків прірва у вигляді 11 очок, а від зони перехідних матчів – 19 балів.

Загалом обстановка для клубу з Кривого Рогу дуже спокійна, яка дозволяє тренерському штабу Патріка ван Леувена без поспіху та зайвих нервів планувати майбутнє на наступний сезон, перевіряючи найближчий резерв гравців, щоб остаточно вирішити які позиції вимагають посилення, а також кого потрібно позбутися з тих чи інших причин у літнє трансферне вікно..

В останньому турі підопічні ван Леувена провели черговий результативний матч, зігравши внічию із СК Полтава (3:3). Як і у минулому матчі проти Динамо, криворіжці змогли оформити комфортну перевагу, проте потім примудрилися тричі пропустити від аутсайдера чемпіонату за 16 хвилин. При цьому лише наприкінці матчу Кривбасу вдалося зрівняти рахунок зусиллями Бара Ліна.

З одного боку можна похвалити атаку криворізької команди, а з іншого звернути увагу на оборону, яка робить невимушені прості помилки, якими з легкістю користуються суперники. Так, можна згадати загрозливі слова ван Леувена в адресс арбітрів за скасований гол на останніх хвилинах проти СК Полтава, але з такою обороною, нідерландцю краще звернути увагу на своїх підопічних і зробити висновки вже до найближчої гри.

У цьому плані буде цікаво подивитися на атаку Кривбасу проти Карпат, які зберігають свої ворота на замку протягом рекордних для себе 665 хвилин – сім матчів без пропущених м'ячів. При цьому львів'яни багато забивають. Все це дає позитивні результати для "левів".

Після 26 турів Карпати перебувають у схожій ситуації в турнірній таблиці – у команди 37 очок та дев'ята позиція. У підопічних Франсіско Фернандеса зараз неймовірний період — серія із восьми матчів без поразок, де було три нічиї. Востаннє "леви" поступалися на початку березня — проти Колоса (0:1).

Минулого туру Карпати поділили очки з ЛНЗ (0:0), а головним героєм матчу знову став воротар "левів" Назар Домчак, який зміг відбити пенальті. У цьому матчі львів'яни мали мало атак, що було дещо дивно, але з огляду на нинішній статус ЛНЗ, все було досить пристойно.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Франсіско Фернандеса. Так, на перемогу Карпат в основний час пропонується коефіцієнт 2.39, тоді як потенційний успіх Кривбасу оцінюється показником 2.74. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.76.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Араухо, Задерака, Шевченко — Лін, Менлоза, Парако.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Холод, Лях — Сапуга — Алькайн, Чачуа, Бруніньйо, Костенко — Фаал.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас проведе 750 матч в УПЛ і може зазнати 100 домашньої поразки;

- безнічийна домашня серія Кривбасу триває в чемпіонаті п'ять ігор — три перемоги та дві поразки;

- безпрограшна серія Карпат триває в УПЛ вісім ігор: п'ять перемог та три нічиї;

- Карпати зберігають ворота сухими впродовж рекордних для клубу 665 хвилин;

- Карпати можуть провести десятий безгольовий гостьовий матч в УПЛ;

- гравці Кривбасу з 1 березня якщо забивають голи в матчі чемпіонату, то не менше двох м’ячів за гру.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА