Україна

Форвард Динамо випередив Ямаля за показником результативності за 90 хвилин.

Нападник Динамо Матвій Пономаренко став лідером престижного рейтингу, складеного аналітичною організацією CIES Football Observatory.

У списку враховувалися найефективніші футболісти світу віком до 21 року за середньою кількістю голів і асистів за 90 хвилин серед представників 50 провідних чемпіонатів.

Український форвард посів перше місце з показником 1,07 результативної дії за матч, випередивши одного з найяскравіших молодих талантів Європи Ламіна Ямаля з Барселони, який набрав 1,01.

Третю позицію в рейтингу розділили Андрей Костич із Партизана та Мілан Рехуш із Кошице — обидва мають показник 0,92 результативної дії за гру.