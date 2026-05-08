Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Дива не сталось — казку завершено. Донецький Шахтар зупинився на півфінальній стадії Ліги конференцій УЄФА в дебютному для себе розіграші цього турніру. І в другому матчі команда Арда Турана виявилась слабшою за лондонський Крістал Пелес як за підсумковим рахунком, так і за вмінням реалізувати бажану модель власної гри. Здобували досвід у грі проти клубу, який узагалі-то мав грати в Лізі Європи за першочерговим задумом, а це вже трохи інший рівень. Утім, після двадцяти додаткових єврокубкових матчів цієї кампанії навряд чи хтось скаже, що "гірники" не відпрацювали на максимум своїх поточних можливостей.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Кракова (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк





Дмитро Різник — 6,5. Суперники цього разу завдали 11 ударів по воротах Шахтаря, із яких п’ять припали в площину, ще два прийняли на себе стійки, а Різнику довелось тягнути загалом чотири постріли. І це знову був той випадок, коли голкіпер "гірників" провів матч на звичному для себе високому рівні, нехай і пропустив двічі.

Вінісіус Тобіас — 5,5. Участь правого флангового захисника Шахтаря в цьому матчі завершилась на 27 хвилині через травму, і таким чином Туран ризикує залишитись на заключні ігри сезону взагалі без номінальних гравців на цій позиції. А тим часом Вінісіус за цей обмежений час принаймні раз на хвилину в середньому зустрічався з м’ячем і намагався просувати його до чужого штрафного, але при цьому й поступався подекуди в силовій боротьбі Мітчеллу, який виглядав точно більш активним на фланзі, аніж у першому матчі.

Валерій Бондар (4,0) — Микола Матвієнко (5,0) — 4,5. Упоратись із суперником рівня Матета в АПЛ можуть лише обрані захисники, тож очікувати на те, що представники УПЛ зможуть поладнати з цим кремезним форвардом, було марною справою. Хіба що сподіватись на диво. Дива в підсумку не сталось. Бондар та Матвієнко стабільно пасли задніх у силовій боротьбі проти суперника такого калібру, і це ще Пелес не надто навантажував цю зону. Хоча незарахований перший гол лондонці провели саме таким чином. Щодо решти залученості цих гравців до справи, то в них на двох 240 дотиків до м’яча та 225 передач приблизно в рівній пропорції, що загалом добре змальовує побудову виходу Шахтаря до атаки.

Педріньйо Азеведо — 4,5. Муньйос господарював на фланзі цього разу, і бразильський лівий фланговий захисник донеччан цьому завадити, на жаль, не зумів. А доробок Педро Енірке в підсумку — це автогол та гольовий пас у відповідь на цю результативну невдачу. І кілька цілком непоганих передач із флангів, чого відверто бракувало в першій грі.

Педріньйо да Сілва — 5,5. Центральний півзахисник Шахтаря так і не знайшов собі належного місця в зоні перед чужим штрафним, хоча саме за рахунок його гри на другому темпі вдалось довести до логічного завершення ту єдину гольову атаку цього вечора.

Олег Очеретько — 5,5. Опорником почав цю гру український півзахисник донеччан і провів її традиційно для себе в боротьбі за кожен м’яч. Особливо яскравих моментів при цьому за своєї участі Очеретько не мав, тож на початку другого тайму став жертвою перебудови.

Марлон Гомес — 5,0. Бразильського півзахисника всіляко намагались відновити після травми саме на півфінальні двобої проти Крістал Пелес, але Марлон до травми й Марлон після — два різних футболісти. Не вистачає тонусу, щоб створювати різницю, яким би сильним не було бажання це робити.

Аліссон Сантана — 4,0. Матчі проти суперника з топ-чемпіонату мали стати вітриною для вінгера Шахтаря, після якої "гірники" б отримати можливість грати на підвищення ставок на трансферному ринку. Але з чим у підсумку Аліссон завершив цю дуель? Особливо другу її частину, де в першому таймі нічого путнього не вдавалось, хоча й через себе пробивав, і дриблінг використовував, і шукав простір, і взагалі виявляв бажання бути помітним. А після перерви Туран уже не захотів дивитись на цей спектакль.

Кауан Еліас — 5,0. Цього разу нападник знайшов можливості аж для трьох ударів по чужим воротам і навіть претендував на гол на початку другого тайму, щоправда з того моменту почалась гольова контратака саме на ворота Шахтаря. При цьому сподіватись, що Еліас раптово почне вигравати боротьбу в потужних захисників Пелес якось не доводилось, а діяти суто через футбольну хитрість виходило в нього далеко не завжди.

Егіналду — 6,0. Автор найбільшої кількості ударів по чужих воротах у першій грі цього разу спробував свої сили лише двічі. Але при цьому забив дебютний гол у Лізі конференцій. Та ще й який! Дуже ефектна крапка в атаці, яка давала надії на щось більше саме в цій зустрічі.

Алаа Грам — 5,5. Терміново довелось залучати туніського центрального захисника грати на непритаманній для нього позиції через травму Вінісіуса, і, очевидно, це були два геть різні за манерою поведінки на полі футболісти. Особливо в контексті того, що стосується атакувальних дій. Але й такий досвід Граму був потрібен, бо він залишається фактично єдиним, хто із складу Шахтаря може поїхати на чемпіонат світу цього року. Тож Пелес дав кілька гарних фізичних вправ.

Ізакі Сілва — 5,5. Туран поперерві кинув до бою бразильського інсайда замість Аліссона й почав робити якісь хитрі тактичні рухи, які ні до чого так і не призвели. Хоча суто індивідуально цей тайм для Ізакі навряд чи можна назвати невдалим, бо він знову охоче боровся навіть проти суперників, які значно переважали його в габаритах, і серед гравців центру поля Шахтаря цього вечора мав чи не найбільші успіхи в цьому плані у відсотковому співвідношенні. Але ж був там і момент із контратакою, коли не виникло бажання в гравця зіграти більш цікаво й загострити момент.

Невертон, Лассіна Траоре — 5,0. Виходили в парі й мали на меті додати Шахтарю традиційної швидкості на лівому фланзі й, за рахунок буркінійського нападника, м’язів у штрафному. Утім, "м’язи" про Траоре ми кажемо суто за мірками УПЛ, тоді як для Пелес це був просто гравець трохи більший за решту футболістів Шахтаря. Про Невертона в цьому контексті взагалі нічого казати — його одразу познайомили з традиційним англійським футболом. При цьому Лассіна знайшов простір аж для трьох ударів за ці пів години на полі, шкода, що жоден із них успішним не був.

Лукас Феррейра — цього бразильця Туран тепер награє також і в центральній зоні, оскільки старт кар’єри в Шахтарі на фланзі для нього видався не надто вдалим. Але за чверть години матчу, де вже ніхто не переслідував якихось спортивних цілей, було важко Лукасу знайти хоч якийсь простір та показати себе. Кілька разів пішов на дриблінг, наче й не помилявся, але й нічого цікавого не створив.

