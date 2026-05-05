Наставник львівської команди поділився своїми емоціями після гри з Зорею.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

"Потрібно було забивати другий гол у першому таймі та спокійніше грати у другому таймі. Треба було витискати максимум з тих підходів до воріт суперника, які в нас були. Зоря нічого не створила в першому таймі. Якщо ми хочемо набирати очки, то треба реалізовувати моменти. Це Прем’єр-ліга, тут всі команди підсилюються у кожному трансферному вікні. Зоря це хороший суперник, там грають габаритні хлопці, які нав’язують боротьбу, добре діють з м’ячем внизу та вверху. Дуже хотілось перемогти, в нас все для цього було, але суперник використав наші помилки.

Після забитих та пропущених голів треба грати дещо інакше, ніж до цього: діяти сконцентрованіше, витискати суперника. Помилки бувають у всіх.

Я не хочу окремо оцінювати гру конкретних футболістів. Ми будемо боротись за кожен заліковий бал тими гравцями, які є у нас в наявності. Ми працюємо над тим, щоб наші футболісти були універсальними та могли закрити кілька позицій.

В нас всього вісім-дев'ять гравців крім футболістів з Руху U-19, і в лізі U-19 вони теж не забивають по шість-сім голів у матчі. Їм важко там, то можна собі уявити, наскільки їм важко грати на рівні УПЛ, коли їм протидіють великі габаритні суперники, які грають за гроші, вмотивовані преміями. Щоб виходити на поле та проявити себе за відведений час, треба бути на дві голови сильнішим за всіх у юнацькій першості, пограти та отримати досвід у Першій чи Другій лізі, щоб грати не тільки серед дітей та однолітків, а зіграти з професіоналами. Тоді ці футболісти зможуть нав’язати конкуренцію. Так, їм важко, але ми даємо їм можливість зіграти. Це не робиться штучно, а вони виходять тоді, коли в нас немає вибору.

Чи вдасться Руху покинути зону перехідних матчів? Нам треба підготуватись до наступної гри та взяти три очка у цьому поєдинку. Команда має бути більш сконцентрованою та зрозуміти, що як забитий, так і пропущений гол викликає сплеск емоцій і в нас, і в суперника. В деяких моментах треба грати надійніше, не ризикувати. Важливу роль тут відіграє досвід. Досвідченіший футболіст знає, коли треба зіграти надійно, де зіграти простіше, а коли можна ризикнути і чи варто це робити. Тільки у матчах можна здобути цей досвід.

Такі футболісти як Бойко та Товарницький раніше грали тільки у Другій лізі. Хоча вони добре виглядають в УПЛ, але їм потрібно здобути досвід виступів на цьому рівні, зіграти ще один сезон в еліті, щоб стати хорошими футболістами, такими як до цього були Слюбик і Сапуга, чи в поточному складі Слюсар та інші досвідчені гравці. З ними поруч грали хороші досвідчені гравці. Якщо молоді підказуватимуть такі футболісти як Копина, Таллес, то в наступному сезоні ця молодь буде зовсім іншими гравцями.

У нас кожен наступний матч вирішальний. Для Руху важливою є кожна гра і ми готуємось до кожного поєдинку. Треба думати, що потрібно зробити, щоб заробити очки в наступних матчах", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

