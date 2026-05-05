Боснійець має проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник луганської Зорі Неманья Андушич більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 29-річного боснійця виявили ARS-синдром (симфізит), через що він вилетів на декілька тижнів.

Таким чином, Неманья пропустить кінцівку сезону, в якій Зоря зіграє проти Металіста 1925, Олександрії, Полісся та Карпат.

Нинішнього сезону Андушич провів 22 матчі, в яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Після 26 турів Зоря набрала 38 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.