Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос зіграє домашній матч проти Кудрівки.

КОЛОС — КУДРІВКА

НЕДІЛЯ, 8 ТРАВНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СОФІЯ ПРИЧИНА (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для Колоса цей сезон можна занести до активу з погляду турнірного положення – вдалі серії спотикаються о невдалі та тягнуться відносно недовго. Як результат комфортне шосте місце у Прем'єр-лізі, набравши 43 очки після 26 турів.

Попереду відставання від єврокубків у дев'ять очок, а зона перехідних матчів вже ніяк не загрожує – все це дозволяє команді Руслана Костишина спокійно та без нервів завершувати сезон, переглядаючи найближчий резерв перед літнім трансферним вікном та майбутнім сезоном.

У минулому турі Колос впевнено обіграв Олександрію, забивши три м'ячі та не пропустивши. Команда Костишина була на голову сильнішою за підопічних Шарана — хоча зараз складно знайти клуб Прем'єр-ліги, який поступатиметься "містянам" у їхній безвихідній ситуації. Також варто зазначити, що для ковалівців це була сьома гра без поразок у чемпіонаті і востаннє Колос поступався Епіцентру на початку березня.

У Кудрівки досить складна ситуація — команда посідає 13 місце у зоні перехідних матчів, набравши 22 очки за 26 матчів. Тут лише один позитивний момент – практично гарантовано, що клуб із Чернігівської області уникне прямого вильоту з Прем'єр-ліги.

Попереду ще чотири матчі, чотири фінали, в яких дуже потрібно постаратися взяти очки, щоб спробувати наздогнати Епіцентр, який, дякуючи кільком вдалим результатам, трохи закріпився на 12 місці, маючи на чотири очки більше, ніж у Кудрівки.

Остання перемога дебютанта УПЛ була на початку березня, коли Кудрівка обіграла СК Полтава (2:0). З того часу було вісім матчів без перемог, з яких п'ять поразок. Така невдала серія спричинила звільнення головного тренера Василя Баранова, з яким попрощалися після матчу з Оболонню (1:1). За словами президента клубу, у футболістів не горіли очі, щоб боротися до останнього, що й призвело до відставки фахівця.

На матч проти Колоса Кудрівку готує Олександр Протченко, для якого це буде дебют в УПЛ. До цього він тренував юнацьку команду у лізі U-19 протягом десяти матчів. Зважаючи на все, це тимчасовий варіант, який, як сподівається керівництво, зможе трохи струснути колектив перед вирішальними іграми чемпіонату.

Однак кінцівка сезону для Кудрівки, принаймні на папері, виглядає лякаюче — після Колоса та Руху, команда Протченка зустрінеться з ЛНЗ та Динамо, тож уникнути зони перехідних матчів буде дуже складно.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Руслана Костишина. Так, на перемогу Колоса в основний час пропонується коефіцієнт 1.87, тоді як потенційний успіх Кудрівки оцінюється показником 6.41. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 2.38.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Цуріков, Бурда, Козік, Понєдєльнік — Теллес, Демченко, Гагнідзе — Салабай, Кане, Климчук.

Кудрівка: Яшков — Фарина, Векляк, Потімков, Вака — Думанюк, Сантос — Овусу, Сторчоус, Мачелюк — Таїпі.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Колос проведе 100 домашній матч в УПЛ;

- Кудрівка на чужому полі може зазнати десятої поразки в чемпіонаті;

- безпрограшна серія Колоса триває сім ігор: чотири перемоги та три нічиї;

- Кудрівка не перемагає в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу восьми ігор: три нічиї та п'ять поразок;

- Колос при Руслану Костишину може здобути 40 перемогу в УПЛ;

- дебютна тренерська гра в УПЛ Олександра Протченка, який очолював команду Кудрівку в десяти матчах Національної Ліги U-19;

- 100 матч в УПЛ може провести Олександр Козак, 50 — Максим Мельничук (обидва — Кудрівка).

