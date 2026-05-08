Райо Вальєкано у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій у гостях мінімально обіграв Страсбур (1:0) після перемоги в першій грі.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли наприкінці першого тайму голом, як і в першому матчі, відзначився Алемао.

Таким чином, Райо Вальєкано вперше в історії вийшов у фінал єврокубку, де зіграє проти Крістал Пелес, який вибив Шахтар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Страсбур — Райо Вальєкано у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Страсбур — Райо Вальєкано 0:1 (перший матч 0:1)

Гол: Алемао 42.

Страсбур: Пендерс, Дуе, Омобаміделе, Дукуре, Чілвелл (Нанасі, 46), Барко, Ель-Мурабет (Амо-Амеяу, 67), Морейра, Уаттара, Годо, Енкісо.

Райо Вальєкано: Баталья, Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія, Лопес (Гумбау, 86), Валентін, де Фрутос (Балью, 78), Паласон (Діас, 78), Пача (Гарсія, 85), Алемао (Камельйо, 65).

Попередження: Чілвелл, Морейра — Лопес, Валентін, Баталья.