Україна

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав чернівецький клуб за цілу низку порушень безпеки та регламенту.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) виніс жорстке рішення щодо чернівецької Буковини за підсумками матчу проти київського Динамо. Загальна сума штрафних санкцій, накладених на клуб, склала значні 625 тисяч гривень.

Покарання було винесене за комплекс порушень, пов'язаних з організацією матчу та поведінкою вболівальників. Сума штрафу розподілилася наступним чином:

200 000 грн — за перевищення максимально допустимої кількості глядачів на трибунах стадіону;

150 000 грн — за повторне використання фанатами клубу піротехнічних засобів;

150 000 грн — за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні;

100 000 грн — за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки під час проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану (зокрема, через неналежне залучення стюардів);

25 000 грн — за образливі та нецензурні скандування з боку вболівальників на адресу головного арбітра поєдинку.

Нагадаємо, що безпосередньо сам поєдинок завершився впевненою перемогою столичного Динамо з розгромним рахунком 3:0, що дозволило киянам забезпечити собі путівку до вирішальної стадії турніру. Фінальний матч за кубковий трофей відбудеться вже 20 травня.

Суперником киян стане головна сенсація цьогорічних змагань — ФК Чернігів. Сіверяни створили справжнє диво у своєму півфіналі, зумівши вибити харківський Металіст 1925 у напруженій серії післяматчевих пенальті.