Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:2).

"Дійсно, для команди завершився єврокубковий сезон. Шкода, але не соромно – ми провели непоганий сезон та здобули колосальний досвід у єврокубках, який є важливим для реалізації подальших планів.

Звісно, хотілося зіграти у фіналі. Подолати такий шлях і зупинитися за крок до фіналу – це дорогого коштує. Віддавалися повністю, кожен хотів дістатися фіналу. Утім це частина футболу – рухатимемося вперед і ставатимемо сильнішими.

Цей єврокубковий досвід став найяскравішим у кар’єрі? Так! На таких стадіях, у півфіналі я ще ніколи в житті не був, сподіваюся, це не востаннє. Працюватимемо, щоб надалі проходити й перемагати.

Арда Туран подякував за самовіддачу. Усі розуміють, що цей сезон давався непросто, і він також переживав разом із нами, тому подякував і сказав, що пишається нами.

Вболівальникам тільки слова подяки! Дякую кожному, хто приходив на стадіон, вірив і вболівав за нас. Ми віддавали всі сили, на жаль, не пройшли до фіналу, проте на матчах відчувалася ваша підтримка. Дякую кожному і низький уклін", — наводить слова Різника прес-служба клубу.

