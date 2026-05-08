Ліга конференцій

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря (2:1).

"Це мій четвертий фінал поспіль у моєму четвертому повному сезоні. Це неймовірно — особисто для мене це щось грандіозне. Коли я оголосив, що йду, моїм обов’язком стало працювати ще наполегливіше, якщо це взагалі можливо: дати результат як тренер, підтримати гравців і зробити так, щоб наші вболівальники пишалися нами.

Ви завжди хочете, щоб у вашому останньому матчі було за що боротися. Ви хочете грати за трофеї, і тепер ми можемо поборотися за європейський кубок. Що я можу пообіцяти, так це те, що ми віддамо всі сили, аби привезти його сюди, на Селгерст.

Це було справді захопливо. Кожен міг бачити, наскільки хороший Шахтар, тому велика шана моїм гравцям. Вони дотримувалися плану і працювали дуже наполегливо.

Фантастична атмосфера. Це саме те, чому ти ще малим хлопчиком хочеш стати футболістом — ось така нагорода, яку ти отримуєш. Ми разом у нашому наступному фіналі. Те, що ця група гравців робить для Крістал Пелес, — просто дивовижно", — наводить слова Гласнера прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Шахтар.