Матчі туру розділені на два дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 29 туру УПЛ.

Київське Динамо зіграє свій матч у суботу, 16 травня, коли у гостях зустрінеться з СК Полтава.

Матч між Кривбасом та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 17 травня.

Також зазначимо, що всі суботні матчі розпочинатимуться о 13:00.

УПЛ. 29 тур

16 травня (субота)

СК Полтава — Динамо 13:00

Кудрівка — ЛНЗ 13:00

Зоря — Полісся 13:00

Металіст 1925 — Епіцентр 13:00

17 травня (неділя)

Кривбас — Шахтар 13:00

Рух — Олександрія 13:00

Колос — Оболонь 15:30

Карпати — Верес 18:00

Після 26 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на десять очок. В одному балі позаду Полісся, яке випереджає Динамо та Металіст 1925 на п'ять і сім очок відповідно.