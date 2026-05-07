Матчі туру розділені на два дні.
Динамо - СК Полтава, ФК Динамо Київ
07 травня 2026, 19:24
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 29 туру УПЛ.
Київське Динамо зіграє свій матч у суботу, 16 травня, коли у гостях зустрінеться з СК Полтава.
Матч між Кривбасом та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 17 травня.
Також зазначимо, що всі суботні матчі розпочинатимуться о 13:00.
УПЛ. 29 тур
16 травня (субота)
СК Полтава — Динамо 13:00
Кудрівка — ЛНЗ 13:00
Зоря — Полісся 13:00
Металіст 1925 — Епіцентр 13:00
17 травня (неділя)
Кривбас — Шахтар 13:00
Рух — Олександрія 13:00
Колос — Оболонь 15:30
Карпати — Верес 18:00
Після 26 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на десять очок. В одному балі позаду Полісся, яке випереджає Динамо та Металіст 1925 на п'ять і сім очок відповідно.