Український клуб конкурує з командами АПЛ та Вільярреалом за бразильського таланта.

Шахтар відновив інтерес до атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека, за яким також стежать клуби англійської Прем’єр-ліги та іспанський Вільярреал. Про це повідомляє Globo Esporte.

За даними джерела, донецький клуб очікує, коли Греміо визначить суму потенційного трансферу футболіста. Після цього Шахтар готовий оцінити можливість офіційної пропозиції.

Окрім українського клубу, на 19-річного бразильця претендує Вільярреал, а також низка команд з Англії. Очікується, що перші пропозиції можуть надійти вже в найближче трансферне вікно, яке триватиме з 20 липня по 11 вересня.

Раніше, у 2024 році, Челсі вже домовлявся про трансфер Мека ще на рівні академії Греміо, однак згодом лондонський клуб відмовився від угоди.