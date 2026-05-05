Головний тренер луганської Зорі Пилип Будківський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (2:1).

"Почали дуже погано. Мабуть, найгірший перший тайм, який тільки можна згадати. У перерві такого розлюченого тренера ще ніхто не бачив. Всі почули і отримали таких п******й, яких ніколи ніхто не отримував.

Тому ми вийшли на другий тайм і почали грати вперед. А що з нам було – будемо розбиратися. Так не можна грати нікому. Тренер казав: "Якщо було б можна, я б усіх поміняв". Але вибачайте, стільки замін немає.

Це пішло на користь. Сказали, щоб він кожну гру так кричав у перерві. Може, воно буде ще більше допомагати і йому ще емоцій додасть. Добре, що перемогли, але ми не можемо грати так, як у першому таймі", — наводить слова Будківського УПЛ ТБ.

