Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 27 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

УПЛ. 27 тур

8 травня, п’ятниця

13:00 Кривбас — Карпати. Арбітр — Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА — Андрій Коваленко (Полтава).

15:30 Колос — Кудрівка. Арбітр — Софія Причина (Львівська область). Арбітр ВАА — Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00 Полісся — Олександрія. Арбітр — Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА — Ігор Пасхал (Херсон).

9 травня, субота

13:00 Рух — Верес. Арбітр — Олександр Омельченко (Слов'янськ). Арбітр ВАА — Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 ЛНЗ — Динамо Київ. Арбітр — Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА — Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Зоря — Металіст 1925. Арбітр — Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА — Олександр Шандор (Львів).

18:00 Оболонь — Епіцентр. Арбітр — Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА — Микола Балакін (Київська область).

10 травня, неділя

15:30 СК Полтава — Шахтар. Арбітр — Дмитро Євтухов (Дніпро). Арбітр ВАА — Михайло Райда (Закарпатська область).

Після 26 турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на десять очок. В одному балі позаду Полісся, яке випереджає Динамо та Металіст 1925 на п'ять і сім очок відповідно.