33-річний фахівець, який працює у структурі клубу вже шостий рік, перейняв керівництво основною командою синьо-білих та сформував оновлений тренерський штаб.

Кудрівка оголосив про важливі зміни на тренерському містку. Віднині керувати основною командою буде Олександр Протченко. Останні три місяці наставник успішно працював з юнацьким складом (U-19), а загалом його історія з клубом триває вже шостий рік

Окремої уваги та глибокої поваги заслуговує життєвий шлях 33-річного фахівця поза футбольним полем. З 2022 по 2025 рік Олександр Протченко боронив нашу державу в лавах Збройних Сил України та є ветераном російсько-української війни.

Щодо тренерського досвіду, то новий керманич має солідний бекграунд в українському футболі. З 2016 по 2019 рік він був старшим тренером юнацьких команд Арсенал-Київ (U-16, U-17), пізніше працював асистентом у СК «Чайка» (2018-2020 рр.).

У 2021-2022 роках Протченко вже обіймав посаду головного тренера Кудрівки, а з 2023 до початку 2026 року виконував обов'язки технічного директора клубу. Допомагати Олександру Олеговичу в роботі з головною командою будуть новопризначені фахівці з серйозним досвідом роботи в УПЛ та юнацьких першостях:

Юрій Замараєв (асистент, 34 роки): Спеціаліст, який раніше працював у структурах столичного Арсеналу, Чайки, Кудрівки та Дніпра-1. До призначення його останнім місцем роботи було житомирське Полісся.

Антон Дяченко (асистент, 36 років): Тренер із багатим досвідом фізичної підготовки. Встиг попрацювати в юнацьких командах Динамо, Шахтаря та Дніпра-1 (U-19), а також у штабах юнацьких збірних України (U-17, U-18, U-19). Має досвід роботи в Колосі, донецькому Олімпіку, азербайджанському Сумгаїті та житомирському Поліссі.

Дмитро Іванов (тренер воротарів, 36 років): Фахівець йде на підвищення разом із головним тренером, адже останнім часом відповідав за підготовку голкіперів у Кудрівці U-19.

Водночас клуб зберіг частину попереднього штабу для забезпечення стабільності тренувального процесу. Свою роботу на поточних посадах продовжать асистент старшого тренера Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук та тренер з фізичної підготовки Дмитро Корнієнко.

Після 26 зіграних турів команда посідає 13-те місце, маючи у своєму активі 22 очки (5 перемог, 7 нічиїх та 14 поразок). Свій наступний поєдинок у рамках 27-го туру УПЛ команда Олександра Протченка проведе на виїзді проти Колос Ковалівка