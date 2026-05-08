Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 травня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся зіграє домашній матч проти Олександрії.

ПОЛІССЯ — ОЛЕКСАНДРІЯ

П’ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Чотири поспіль утрати очок черкаського ЛНЗ зробили завершення поточного сезону для житомирського Полісся значно більш цікавим. І хоча команда Руслана Ротаня не кожну із цих похибок прямих конкурентів у боротьбі за другу сходинку турнірної таблиці зуміла використати, поступивши донецькому Шахтарю (0:1), однак дев’ять очок "вовки" таки здобули, і тепер їх від "бузкових" відділяє всього один заліковий бал.

І насправді тільки здається в такому випадку, що що там залишилось того сезону? Якісь чотири матчі. Так, аж цілих чотири матчі, і вже в цьому турі ЛНЗ грає вдома проти київського Динамо, яке, імовірно, захоче взяти реванш за поразку в першому колі. А це, у свою чергу, — чергова можливість для Полісся, якому доведеться зустрічатись із помірно вмотивованим суперником.

Утім, хто знає, який там насправді нині панує настрій у таборі Олександрії. Команда йде передостанньою в турнірній таблиці, але призначенням Володимира Шарана на посаду головного тренера на заключний відтинок сезону дуже хотіла показати, що ще боротиметься за виживання й зброї завчасно складати не планує.

І хоча "поліграфи" дійсно чи не в кожному матчі принаймні деякий час нав’язують суперникам гідну конкуренцію, нічого путнього з того не виходить. Віз і нині там — так тут ще й СК Полтава пожвавилась на тлі тих самих чуток про невизначену долю львівського Руху, тож "раптово" може виявитись, що передостання сходинка опиниться в зоні перехідних матчів. А в Олександрії тим часом залишився лише один бал переваги над "малиново-жовтими".

Тобто ситуація приблизно така сама, як і в Полісся на протилежному боці турнірної таблиці. При цьому Полтава в цьому турі також гратиме проти топ-суперника в особі Шахтаря, який після вильоту з півфіналу єврокубка прагнутиме поставити крапку в чемпіонських перегонах уже цими вихідними.

Тож варто ще й до календаря зазирнути, де в Олександрії потім будуть Зоря, Рух та Кривбас, а в Полтави — ЛНЗ, Динамо та Епіцентр. І на Полісся теж звернемо увагу — Епіцентр, Зоря та Рух. Здається, що у "вовків" не вікно, а галявина можливостей вийти на другу сходинку за підсумками вже цього сезону. Тобто Ротань може стати двічі поспіль "срібним".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Федор — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко.

Олександрія: Долгий — Бутко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Туаті, Кастільйо, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може виграти 130 матч або зіграти в гостях у 70 раз унічию в чемпіонаті;

- Полісся може здобути 20 домашню перемогу або зазнати 10 домашньої поразки в УПЛ;

- Олександрія не може виграти 18 матчів поспіль: шість нічиїх, 12 поразок — клубний рекорд;

- Володимир Шаран проведе 310 матч в УПЛ у якості тренера та може здобути 80 перемогу (70 — на чолі Олександрії);

- Ігор Краснопір (Полісся) може забити 20 гол у чемпіонаті, Богдан Бутко (Олександрія), Максим Брагару (Полісся) — 10;

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА