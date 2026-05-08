Наставник "левів" поділився своїми думками після виходу у фінал єврокубку.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи проти Ноттінгем Форест (4:0) після гостьової поразки (0:1).

"Це був особливий день, вболівальники це зрозуміли та створили приголомшливу атмосферу. Вони грали разом з нами, передаючи свою енергію, свої бажання, і перемога в цьому турнірі дуже важлива, якщо ви це демонструватимете. У процесі ми це робимо. Гравці фантастично відреагували на поле.

У цьому матчі ми покращували свою гру – нам потрібно було покращити деякі моменти, особливо в єдиноборствах, у яких ми грали не дуже добре. У моменти, коли ми домінували, нам потрібно було діяти більш безжально, ефективніше. Після першого матчу ми працювали над покращенням своєї гри, і нам це вдалося. Я неймовірно пишаюся тим, як ми зіграли цей матч. Гравці та вболівальники відреагували належним чином.

Це щось особливе — зіграти у фіналі у Стамбулі, і ми можемо пишатися тим, як ми цього досягли, а тепер насолоджуватися перемогою, процесом, фіналом та підготовкою до гри, а також поважати турнір, фінал та Фрайбург.

Все, що відбувається в нашому процесі, логічно: ми працюємо, і часом нам доводиться боротися, щоб вийти у фінал, адже через два тижні ми маємо нову гру.

Після першого матчу та півфіналу, який проходив тут, на Вілла Парк, нам потрібно було, щоб усі гравці були готові та мали ту саму мотивацію та самовіддачу, які вони демонстрували на полі", — наводить слова Емері прес-служба клубу.

