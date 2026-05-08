Ліга чемпіонів

Раніше додаткове місце у головному єврокубку отримала Англія.

За підсумками вчорашніх півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги конференцій стало відомо про те, що Іспанія заробила п'яту путівку в основний етап Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.

Додаткове місце у загальній стадії головного єврокубку іспанці отримали завдяки перемозі Райо Вальєкано над Страсбургом (1:0) у півфіналі Ліги конференцій, завдяки чому іспанський клуб вийшов у фінал турніру.

Нагадаємо, з моменту розширення ЛЧ до 36 команд дві додаткові путівки в основний етап дістаються країнам, клуби яких набрали найбільше очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА в попередньому сезоні. Раніше додаткове місце у головному єврокубковому турнірі отримала Англія.

Після 34 турів Барселона лідирує у Ла Лізі, набравши 88 очок та випереджаючи Реал на 11 балів. Трійку найкращих замикає Вільярреал (68), за яким йдуть Атлетіко (63), Бетіс (53), Сельта (47), Хетафе (44), Атлетік (44), Реал Сосьєдад (43), Осасуна (42) та Райо (42).