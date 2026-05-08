Дивіться відео накращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 7 травня 2026 року.

Фрайбург у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи здобув перемогу над Брагою (3:1) і вийшов у фінал турніру після програної першої зустрічі (1:2).

Вже на восьмій хвилині португальці залишилися у меншості після вилучення Маріо Доржелеса, після чого на 19 хвилині німці вийшли вперед зусиллями Лукаса Кюблера.

Наприкінці першого тайму Йоган Манзамбі подвоїв перевагу господарів поля, а на 72 хвилині Кюблер оформив дубль. Брага намагалася відігратися, але спромоглася відповісти лише голом Пау Віктора на 79 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Брага у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Фрайбург — Брага 3:1 (перший матч 1:2)

Голи: Кюблер, 19, 72, Манзамбі, 41 — Віктор, 79.

Фрайбург: Атуболу — Трой, Лінгарт, Гінтер, Кюблер (Макенго, 81) — Гефлер, Еггештайн — Гріфо (Гелер, 90+2), Манзамбі, Бесте (Огбус, 81) — Матанович.

Брага: Горнічек — Карвалью (Москардо, 65), Олівейра, Лагербільке — Доржелес, Тікназ (Гонсало, 77), Моутінью, Гомес — Саласар (Наварро, 65), Горбі — Віктор.

Попередження: Віктор, Горбі, Тікназ, Гонсало.

Вилучення: Доржелес, 6 (пряма червона).