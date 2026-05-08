Кривбас здобув домашню перемогу над Карпатами в стартовому матчі 27 туру УПЛ.

На початку гри львів’яни виглядали активніше й навіть забили зусиллями Костенка, однак гол скасували через офсайд. Натомість Кривбас свій момент реалізував: на 32 хвилині Сек замкнув простріл Юрчеца після атаки, яку розігнав Мендоза.

Після перерви Карпати тиснули й змусили Кемкіна кілька разів рятувати господарів, зокрема після ударів Чачуа, але зрівняти рахунок команда Франсіско Фернандеса не змогла.

У підсумку Кривбас втримав мінімальну перевагу та завдав Карпатам першої поразки без “сухого” матчу за тривалий час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Карпати у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Карпати 1:0

Гол: Сек, 32

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац — Задерака, Араухо, Я. Шевченко — Лін (Джовані, 69), Сек (Мулик, 69), Мендоза (Боржес, 89).

Карпати: Домчак — Сич (Мірошніченко, 60), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Едсон, 16, Ерікі, 79), Шах (Рубчинський, 60) — Алькайн, Карабін (Квасниця, 79), Костенко.

Попередження: Джозеф, Мендоза, Кемкін — Едсон, Шах, Холод