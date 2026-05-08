Поєдинок між національними командами відбудеться у Вроцлаві о 21:45 за київським часом

Українська асоціація футболу оголосила місце проведення товариського поєдинку між національними збірними Польщі та України. Зустріч сусідніх країн прийме польське місто Вроцлав. Головною ареною для цього футбольного протистояння стане сучасний стадіон Тарчинський Арена, який здатен вмістити понад 42 тисячі глядачів.

Майбутній поєдинок у Польщі матиме особливий підтекст для синьо-жовтих. Це буде перший вихід національної команди на поле після відходу Сергія Реброва з посади головного тренера. Наразі збірна перебуває у перехідному періоді, проте керівництво УАФ вже активно працює над призначенням нового керманича.

За інсайдерською інформацією, головним кандидатом на посаду наставника збірної України є італійський фахівець Андреа Мальдера, який має значний досвід роботи з українською командою.

Востаннє національні збірні України та Польщі зустрічалися на футбольному полі 7 червня 2024 року. Це був товариський поєдинок у рамках підготовки обох команд до чемпіонату Європи 2024 року. Матч проходив у Варшаві на Національному стадіоні і завершився перемогою збірної Польщі з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі української збірної в тій грі забив Артем Довбик.

Нагадаємо раніше вже повідомлялося про ще один товариський поєдинок: 7 червня синьо-жовті завітають у гості до збірної Данії. Ця гра відбудеться у данському місті Оденсе, а стартовий свисток пролунає о 19:30.