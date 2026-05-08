Несподівано важкий матч для явного фаворита.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Олександрія 2:1
Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 — Ндіага, 83
Полісся: Волинець — Майсурадзе (Кравченко, 87), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Федор, 65), Бабенко, Емерллаху (Назаренко, 69) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 69), Брагару (Філіппов, 87).
Олександрія: Макаренко — Скорко, Бутко, Кампуш, Беїратче, Власюк (Прокопенко, 59) — Цара (Хуссейн, 78), Ващенко (Мишньов, 78), Булеца (Шостак, 88), Ндіага — Кастільйо (Кремчанін, 78).