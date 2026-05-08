Поява Олександра Протченка на чолі колективу з Чернігівщини з першої спроби успіхів не принесла.
Колос — Кудрівка, фото ФК Колос
08 травня 2026, 17:31
Колос — Кудрівка 1:0
Гол: Ррапай, 24
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік (Бондаренко, 69), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (О. Демченко, 80), Ррапай (Денисенко, 59) — Кане (Гусол, 59), Тахірі (Захарків, 69), Салабай.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая, Думанюк (Лєгостаєв, 83) — Козак, Сторчоус (Пушкарьов, 83), Морозко (Світюха, 66) — Овусу (Глущенко, 66).
Попередження: Теллес, Бурда, Векляк, Гусол, Салабай, Пахолюк, Денисенко — Думанюк, Векляк